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20 Kasım 2017 14:04

E. Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları moralsiz başladı

Süper Lig’in 12.

E. Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları moralsiz başladı

20 Kasım 2017 14:04

haftasını A.Alanyaspor yenilgisiyle kapatan E. Yeni Malatyaspor’da ağızları bıçak açmazken, sarı-kırmızılı takım Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına başladı.


A.Alanyaspor karşısında birçok net gol pozisyonunu gole çeviremeyen Malatya ekibi, Vagner Love’un kaydettiği golle haftayı puansız kapattı. Sarı kırmızılılarda ligin 13. haftasında oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıkları başladı.


Morallerin bozuk olduğu haftanın ilk çalışmasına izinli olan Yalçın Ayhan, Michael Pereira, Aly Cissokho, Adem Büyük, Issıar Dia ve Aytaç Kara katılmadı. A.Alanyaspor karşılaşmasında ilk on birde forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular çift kale maç yaptı. Çift kaleyi sık sık durduran Teknik Direktör Erol Bulut, oyuncularına yapmaları gerekeni anlattı.


Bu arada Erol Bulut’un altyapıdan A takıma aldığı Ferhat Canlı ile yakından ilgilendiği gözlenirken, genç oyuncuya kendini hazır tutması talimatı verdiği öğrenildi.


Sarı-kırmızılı takımda cezası biten Faslı golcü Khalid Boutaib, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçında formasına kavuşacak.




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