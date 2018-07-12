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12 Temmuz 2018 16:32

E. Yeni Malatyaspor’da kamp çalışmaları sürüyor

Evkur Yeni Malatyaspor’un Bolu’da devam eden birinci etap kamp çalışmalarına geç katılan oyuncular, yardımcı antrenörler nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

E. Yeni Malatyaspor’da kamp çalışmaları sürüyor

12 Temmuz 2018 16:32


Bolu Termal’de gerçekleştirilen birinci etap kamp çalışmalarına sonradan dahil olan Aly Cissokho, İssam Chebake, Okechukwu Godson Azubuike, Muenfuh Sincere Seth, İssiar Dia, Arturo Rafael Mina Meza, Ömer Şişmanoğlu ve Nacer Barazite çalışmalarını sürdürüyor. 14 Temmuz’a kadar burada çalışacak olan futbolcular daha sonra ikinci etap kamp çalışmalarının gerçekleştirileceği Düzce’deki Topuk Yaylasına geçecek.


Yeni Malatyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada ise, “Kampa geç katılan futbolcularımız, takıma verilen iki günlük izin süresince yardımcı antrenörler eşliğinde günde çift antrenman yaparak çalışmalarına devam ediyor" ifadelerine yer verildi.




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