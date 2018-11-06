E. Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında evinde karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cuma günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan E.Y. Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, antrenman öncesinde takımdaki son durumla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Bulut, “Galibiyet aldığınızda tabii moraliniz düzeliyor. Özgüveniniz artıyor. Bir haftada üç galibiyet aldık. Bu sevindirici. Aytemiz Alanyaspor maçının zor geçeceğini biliyorduk. Çünkü Alanya sahasında daha tempolu, daha atak bir ekip. Bize karşı da iyi bir performans sergilediklerini düşünüyorum. Baskılı oynadılar. Ama biz de 98 dakika nasıl defans yapılır, onu göstermiş olduk. Hücum anlamında çok fazla üretken olamadık. İyi defans yaptık. Attığımız bir golü korumasını bildik. Rakibin kazanmış olduğu penaltı eğer gol olsaydı, belki maç farklı bir skorla da bitebilirdi. Berabere de bitebilirdi, maçı da kayıp edebilirdik. Sonuçta Fabien'in kurtardığı bir penaltı var. O kurtarış bir dönüm noktası oldu. Kalemizi iyi koruduk. 1-0'lık skoru sonuna kadar korumasını bildik. 3 puanı aldığımız için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Erol Bulut, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Taraftarın da bizim de istediğimiz tabii ki daha atak oynayan bir takım. Ama galip geldiğinizde herkes mutlu. Bazen futbolda her zaman atak yapmanıza rağmen maçı da kaybedebiliyorsunuz. Bunu biz geçen sene yaşadık. İyi oynadığımız ve kazanmamız gereken maçlarda puanlar kaybettik. Bazen rakibe topu verip iyi defans yaparak maçı kazanabiliyorsunuz. Hem Türk futbolunda hem de Avrupa'da bunun örnekleri çok. Biz bunu uyguladık. Abdullah hocanın çok güzel bir sözü var, ‘İyi bir oyun size maçı kazandırır. Ama iyi bir defans size istediğiniz hedefi getirir.' Biz bunu yaptık ve yolumuza devam ediyoruz.”

Trabzonspor mücadelesinde de 3 puan istediklerini aktaran Bulut, “Milli maç aralarında istemediğimiz sıkıntılar olabiliyor. Futbolcularımla yaptığım toplantıda bunu dile getirdim. Galatasaray maçında nasıl konsantre olduysak Trabzonspor maçına da aynı şekilde konsantre olmamız gerekiyor. Çünkü Trabzonspor bu ligin en iyi pas yapan ikinci takımı. Hızlı hücuma çıkabilen bir takım. Ufak tefek iç sıkıntıları şu an var gibi gözükebilir. Biz tedbirli olacağız ve çalışmalarımızı ona göre yapacağız. İstediğimiz 3 puan var. Taraftarımızın bu maçta tribünleri dolduracağını umut ediyorum. Bizim için gerçekten çok önemli bir maç. Taraftarımızın sadece Galatasaray maçını sadece göz önünde bulundurmaması gerekiyor. Sağ olsunlar o karşılaşmaya 22 bin dolayında taraftar geldi. Ama bizler şu anda çok iyi bir grafik çiziyoruz. Son bir haftada 3 galibiyet aldık. Takımda moraller yerinde, taraftarında moralinin yerinde olduğunu düşünüyorum. Onlardan ricam bu maçta takımlarını yalnız bırakmasınlar” diye konuştu.