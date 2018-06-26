E. Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Y. Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezonda bazı futbolcular ile yollarını ayıracaklarını belirterek, “Bunu yapmak kolay bir işte değil. Sonuçta hepsinin sözleşmeleri var. Takımdan ayrılmak istemeyeceklerdir. Transfer komitemiz menajerleriyle oturup bir çözüme kavuşturacaktır. Onların yerine bize daha iyi uyum sağlayabilecek transferleri gerçekleştireceğiz” dedi.

2018-2019 futbol sezonu hazırlıkları için dün Malatya’da toplanan Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da bugün yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıkları devam etti. Kamp çalışmalarının startını veren Y. Malatyaspor, tesislerinde toplanarak yaz dönemi çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde toplanan sarı-kırmızılıların antrenmanına yeni transfer Sırp Danijel Aleksic de katılırken, Dünya Kupası’nda bulunan Khalid Boutaib ve izinli olan oyuncular katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı teknik adam, “Hocalar ve futbolcular için tatil güzel bir şey ama bu tatil uzadığı zaman işe dönüp tekrar çalışma isteği de azalıyor. Futbolculuk kariyerimde hiçbir zaman çok uzun tatil yapan bir kişiliğe sahip değildim. İki haftalık aradan sonra insan tekrar çalışmak istiyor. Tabii bunu günümüzde futbolcuya anlatamıyorsun. Ama futbolcularım için bir aydan biraz daha fazla süren güzel bir tatil oldu” ifadelerine yer verdi.

"Verimli bir sezonu geride bıraktık"

Geride kalan sezonu 10. sırada 43 puanda bitirdiklerini hatırlatan Bulut, “Hiç kimse bu başarıyı Yeni Malatyaspor’dan açıkçası beklemiyordu. Ama çoğu takıma kıyasla verimli bir sezonu geride bıraktığımızı düşünüyorum” dedi.

Ellerindeki mevcut kadroyla ligi iyi bir noktada ligi tamamladıklarını kaydeden Bulut, “Bu sene hedeflerimizi biraz daha artırmak istiyoruz. Bu da şu demek oluyor. 10. sıranın ve 43 puanın üzerinde bitirmeye çalışacağız. Transferlerimizi de ona göre yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Yapmamız gereken birkaç transfer daha var"

Şu ana kadar Danijel Alexsic ve Ahmet Yıldız transferlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden tecrübeli teknik direktör Bulut, “Ahmet tanıdığım U21 Milli Takımı’nda orta saha oynayan genç bir arkadaşımız. Önümüzde yapmamız gereken birkaç transfer daha var. Eğer istediğimiz başarıyı yakalamak istiyorsak bu transferleri yapmamız gerekiyor. Onlarında en geç Topuk Yaylası 2. etap kampı başlangıcına kadar yetişmesini umut ediyorum. Çünkü orada tam kadro çalışıp lige daha iyi hazırlanmak istiyoruz” diye konuştu.

"Resmi olarak henüz bize gelen bir teklif yok"

Bulut, basından öğrendiği kadarıyla birkaç futbolcularına gelen transfer tekliflerinin de olduğunu dile getirerek “Bunlardan en bilinenleri Sadık ve Azubuike, Adem’in de teklif aldığını duydum. Ama resmi olarak henüz bize gelen bir teklif yok. O yüzden ben o futbolcularla sezona başlayıp ve devam edecekmişim gibi planlarımı yapmaya devam edeceğim. Resmi bir teklif gelince yönetimimiz ve teknik heyet nasıl bir karar verir onu önümüzdeki süreçte göreceğiz” dedi.

"İstediğim 1-2 oyuncu var"

Takımda bazı isimlerle yollarını ayıracaklarını da belirten Bulut, “Bunu yapmak kolay bir işte değil. Sonuçta hepsinin sözleşmeleri var. Takımdan ayrılmak istemeyeceklerdir. Transfer komitemiz menajerleriyle oturup bir çözüme kavuşturacaktır. Onların yerine bize daha iyi uyum sağlayabilecek transferleri gerçekleştireceğiz. Başkanımızla ve yönetimimizle istişarelerimiz her zaman oluyor. Özellikle benim istediğim 1-2 oyuncu var. Başkanımızın daha önce açıkladığı oyuncu sayısını belki biraz aşabiliriz” ifadelerine yer verdi.

Yeni Malatyasporlu Khalid’in dünya kupasında ortaya koyduğu performansı da değerlendiren Bulut, “Khalid keşke 1 değil de 2 gol atsaydı. Bayağı kaçırdığı gol oldu. İspanya karşısında daha iyi oynadı. Attığı gol tabii çok güzeldi. Ondan önceki maçta da 70 dakika fena oynamadı. Ona da gelen tekliflerin olduğunu şahsen biliyorum. Beni arayan menajerler oldu. Zaten geçen sezon bizde attığı 12 golle iyi bir performans gösterdi. Sadece 12 gol değil, takıma defans anlamında büyük katkılar sağladı. Gelen teklifleri değerlendirip yolumuza bakacağız” diye konuştu.