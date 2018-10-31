E. Yeni Malatyasporlu Akça'dan Galatasaray maçı değerlendirmesi

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Murat Akça, Galatasaray'a karşı oynadıkları gibi oynadıkları takdirde karşılarında kim olursa olsun galip gelebileceklerini söyledi.

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Murat Akça ve kaleci Fabien Ceddy Farnolle 2-0 kazanılan Galatasaray maçını değerlendirdi. Maça iyi başladıklarını ve iyi bitirdiklerini aktaran Murat Akça, “Zaten baktığımız zaman bu sezonun en yüksek koşu mesafesine ulaştığımız maç oldu, 115 kilometre ile. Bu şekilde oynarsak, bu şekilde mücadele edersek bizim karşımızda kim olursa olsun galip gelebileceğimizi düşünüyoruz. Nitekim de galip geldik. Mutluyuz bunun için. Her takımda olabilecek sıkıntılar bizim takımda da oluyor bazen. Sizde biliyorsunuz ki bazen böyle uzun süre kazanamama serilerine girdiğiniz zaman tartışmalar olabiliyor futbolcular arasında. Sonuçta futbolcularda duyguları ile yaşayan, duyguları ile yaşayan, duyguları ile oynayan insanlar. Ama bizim takımımızın en büyük avantajı, en büyük özelliklerinden bir tanesi, biz yeni gelen arkadaşlarımıza da hep bunu anlatıyoruz, bizim takımın arkadaşlık seviyesi üst düzeyde olduğu için kısa süreli, bir gün, iki günlük tartışmalar olur, ondan sora herkes öpüşür, barışır bir iç sıkıntımız yok yani” şeklinde konuştu.

Akça: "Seri galibiyetler alıp yukarılarda tutunmaya çalışmak istiyoruz"

Maçta takıma en iyi şekilde yardım etmeye çalıştığını söyleyen Akça, “Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Tabi beni Malatya camiası, Malatya halkı çok iyi biliyor. Performansımdan yana da maçtan önce bir çekincem yoktu. Çıkıp elimde gelenin en iyisini yaptım. Daha çok çalışıp daha iyisini yapmaya çalışacağım. Üst tarafa da yakınız şu anda. Baktığınız 15'er puanda, 12'şer puanda olan takım var. Eğer iki üç hafta kötü gidersen alt tarafa da yakın olabilirsin. Bizim maç maç bakıp alabildiğimiz kadar seri galibiyetler alıp yukarılarda tutunmaya çalışmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Farnolle: "Hepsini ciddiye almak zorundayız"

Kaleci Fabien Farnolle ise Galatasaray maçı ile ilgili olarak, “Ankaragücü maçından sonra kötü bir maç oynadık. Onu düzeltmemiz lazımdı. Özellikle evde oynağımız için daha iyi bir performans sergilememiz gerekiyordu. Nitekim de öyle oldu, plana sadık kalarak 3 puanı evde bıraktık. Öncelikle futbolu sevmeniz lazım. Ben gerçekten futbolu çok seviyorum. Bu benim için bir nebze baktığınızda hobi olarak geliyor. Öncelikle Murat hocaya teşekkür etmek istiyorum, oynarken de, oynamazken de benim motivasyonumu her zaman üst seviyede tuttu. Ona özellikle teşekkür ediyorum. Onun için ben her zaman, her yerde kendimi kanıtlamak zorundayım. Özellikle yabancı olduğunuzda, yurt dışına çıktığınız da kendinizi kanıtlamak zorundasınız. Motivasyonumu hep üst seviyede tuttum ve Allah da yüzüme güldü. İnşallah böyle devam eder. Hocanın bize her zaman verdiği soyunma odasında amaçlarımız var. Onun doğrultusunda ilerliyoruz, her maçı ciddiye alıyoruz. Alanya maçı ve Trabzon maçının kritiklerini tek tek alıyoruz ve hepsini ciddiye almak zorundayız. Çünkü bu zorlu fikstürde eğer onları ciddiye almazsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz” değerlendirmesinde bulundu.