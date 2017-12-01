Eczacılık Fakültesi’nde bilardo turnuvası düzenlendi

Turnuvaya ilişkin açıklamalarda bulunan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çiğremiş, bilardonun öğrenciler açısından güzel bir spor dalı olduğunu söyledi.

Eczacılık Fakültesi olarak ilk defa bilardo turnuvası düzenlediklerini belirten Dekan Çiğremiş, "Öğrencilerimizin ilgisi çok büyük oldu. Fikstürümüzü belirledik, öğrencilerimizle birlikte açılış maçımızı yaptık. Umarım bundan sonraki dönemlerde de bu spor dalı üniversitemiz tarafından benimsenir. Öğrencilerimiz için iyi bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Bilardo analitik düşünme yeteneğinin kazanılması açısından çok yönlü bir spor dalıdır. Bedenen de aktif olunan bir dal ve sosyal açıdan da iyi bir stres atma aracıdır. Öğrencilerimizin iyi vakit geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.

Turnuva sonunda dereceye girenlere plaket ve kupa verileceği belirtildi.