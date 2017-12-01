Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 16:14

Eczacılık Fakültesi’nde bilardo turnuvası düzenlendi

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından bilardo turnuvası düzenlendi.

Eczacılık Fakültesi’nde bilardo turnuvası düzenlendi

01 Aralık 2017 16:14


Turnuvaya ilişkin açıklamalarda bulunan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çiğremiş, bilardonun öğrenciler açısından güzel bir spor dalı olduğunu söyledi.


Eczacılık Fakültesi olarak ilk defa bilardo turnuvası düzenlediklerini belirten Dekan Çiğremiş, "Öğrencilerimizin ilgisi çok büyük oldu. Fikstürümüzü belirledik, öğrencilerimizle birlikte açılış maçımızı yaptık. Umarım bundan sonraki dönemlerde de bu spor dalı üniversitemiz tarafından benimsenir. Öğrencilerimiz için iyi bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Bilardo analitik düşünme yeteneğinin kazanılması açısından çok yönlü bir spor dalıdır. Bedenen de aktif olunan bir dal ve sosyal açıdan da iyi bir stres atma aracıdır. Öğrencilerimizin iyi vakit geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.


Turnuva sonunda dereceye girenlere plaket ve kupa verileceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
10
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    10°C
  • Pazar
    Sisli
    12°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    12°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç