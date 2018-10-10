Efsane Malatyaspor'da devam eden davayla ilgili açıklama

Amatör Büyükler Futbol Ligi ekiplerinden Malatyaspor, yeni sezon startını verdi. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, yemekte bir araya gelirken, hedef ve beklentiler konuşuldu.

Malatyaspor, 25 Kasım'da başlatılması planlanan Amatör Büyükler Futbol Ligi için hazırlıklarına başladı.

Geçen sezon ki kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, transfer çalışmaları için yoğun bir mesai harcıyor.

Transferde görüşmelerini sürdüren Malatyaspor, Malatya Gücü Futbol Kulübü'nde forma giyen Erkan Ercan, Cihat Vurmaz, Mehmet ve Ahmet Aşıt ile Battalgazi Belediyespor'dan Serkan Beke'yi kadrosuna kattı.

Malatyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Güner, “Bir aile olalım, kulüp içerisinde birlik ve beraberlik olsun. Yapılması gerekeni yapalım. Bu takımı bu hale getirenleri Malatya kamuoyu da, sizlerde biliyorsunuz. Malatyaspor'u bu hale getirenler kanuna, memlekete, Malatyalılara hesap verecek” dedi.

Malatyaspor'un kulüp ikinci başkanı İdris Payza, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Yargıtay'da bulunan Malatyaspor Kamu Davası ile ilgili dosyaya kulüp olarak müdahil olduklarını ifade etti.

Malatyaspor'u 3.Lige çıkarmak istediklerini dile getiren Payza, “Biz hayal kurmuyoruz. Malatyaspor'u Kocaelispor, Sakaryaspor gibi yapacağız” dedi.

Payza, Malatya ve Malatyaspor'u sevenlerin zor gününde takımın yanında olduğunu ifade ederek, “İyi günde herkes takımın yanında. Bu değere başkanımız Mustafa Güner ile birlikte sahip çıktık” şeklinde konuştu.

“Malatyaspor'a zarar verenler, adalet önünde hesabını verecek”

Malatyaspor Kamu Davası'nda 137 kişinin yargılandığını anımsatan Payza, “Davayı 7 yıldır hasıraltı etmişler. Muhatap olmaması için kulübü kapatmaya çalışmışlar. Yargıtay'daki dosyaya avukatlarımız devreye girdi ve kulüp başkanımız müdahil oldu. Yeniden bu insanlar yargılanacak ve Malatyaspor'a zarar verenler, adalet önünde hesabını verecek. Ailesini, şirketini batırmayanların, kulübü gelip batırıp gitmeye hakları yok. Kulüp başkanları bedel ödeyecek. Aldıkları futbolcudan sorumlu olacaklar ki Türk futbolu gelişsin. ‘Sen bu oyuncuyu aldıysan, bunun borcu sana aittir' denilmeli, yoksa Türk futbolu gelişmez” ifadelerini kullandı.

“Malatyaspor'u bu hale düşürenleri tek tek teşhir edeceğiz”

Payza, Malatyaspor'un içerisinde bulunduğu duruma ilişkin, “Bugün Malatyasporu buralarda konuşuyoruz. Kışın antrenman sahasına gittim sporcular üşüyor. Kış günü soyunmuşlar, adı Malatyaspor ve üşüyorlar. Malatyaspor'u bu hale düşürenleri tek tek teşhir edeceğiz. Kulüp binasında isim ve fotoğraflarını göstereceğiz. Biz elimizden geleni yapacağız. Asıl Malatyaspor'un geleceği iyi yerlerde. Şuan Orduzu'daki tesis Malatyaspor'un. İmza karşılığı vermişler ama orası Spor Toto'da Malatyaspor'a verilen yer” diye konuştu.