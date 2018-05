Eğitim-Bir-Sen’den Anneler Günü etkinliği

Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi her yıl olduğu gibi bu yıl da anneleri unutmadı. Düzenlenen anneler günü etkinliğinde annelerin günü kutlandı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Öğretmenevinde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, “Hangi vesileyle olursa olsun anneleri hatırlatan her gün bizim için önemlidir. Annelik, karşılıksız sevginin, tükenmeyen Işığın, masum ve sevecen çocukluk halimizin sonsuz bir simgesidir. Annelik, hakkı ödenemeyen bir değer, anne, her yaşta sığınılan bir limandır. Annelerimiz, sağlıklı bir toplumun temel taşıdır. Onların hayat şartlarının iyileştirilmesi, mutlu ve huzurlu, endişelerden uzak bir hayat sürmeleri, şüphesiz yetiştirecekleri nesillerin mutluluğu için de vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Onlar, bitmek bilmeyen sabrın, affediciliğin, hoşgörünün, bilgeliğin, fedakarlığın, sevgi ve saygının, hayata dair tüm eşsiz ve yüce duyguların timsalidir” şeklinde konuştu.

Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Kadın Kolları Başkanı Nurhan Bilici ise, “Anneler, varoluş kaynağımızın, sınırsız sevmenin, karşılıksız korumanın canlı anıtları, her birimizin ilk öğretmenidir. Bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, hepsine sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Anne, ilahi bağlanışın, şefkatle kucaklamanın, var etmek için yok olmayı bile göze alan fedakarlığın canlı temsilcileridir. Onlar, duygularını, sevgilerini, samimiyetlerini, vicdanlarını, dilin ifade etmede kifayetsiz kaldığı saf insanlıktır. İnsanlar arasında bizi bizden daha çok düşünen, bizi bizden daha çok seven sadece anne kalbidir. Her insan, anne vasıtasıyla yaşama yönelir. Anne, hayatta gideceği istikameti bilmeyen çocuğa yön gösteren, onun geleceğini aydınlatan sönmeyen bir meşaledir. Toplumun temel taşı olan ailenin kurucu, koruyucu, yönlendirici temel unsuru annedir” diye konuştu.