Yeni Hamle Eğitim Kurumları bünyesindeki öğrenci, öğretmen ve idarecilerine yönelik başlatılan ‘Eğitim koçluğu' programı bu yılda devam ediyor.

Geçtiğimiz eğitim yılında başlanılan Eğitim Koçluğu programı bu yılda yeni eğitim-öğretim sezonu öncesi başladı. Programın açılışında bir konuşma yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, “İçinde bulunduğumuz teknoloji çağının gerekliliklerini yerine getirirken insan odaklı olmak zorundayız, aksi takdirde tüm emeklerimiz boşa gider” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra söz alan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kuantum Koçu Mehmet Ekinci öğrencilere faydalı olunabilmesinin birinci yolunun kişinin kendisini tanımasından geçtiğini dile getirdi. Kişisel ve mesleki potansiyellerinin maksimize ederek öğrencilerin daha fazla düşünmeye teşvik edilmesinin önemine değinen Ekinci, koçluk sisteminin amacı ile ilgili de katılımcıları bilgilendirdi.

Ekinci, “En basit tarif ile kişiyi bulunduğu noktadan ulaşmak istediği noktaya rahatlıkla götürebilir öğrenciyi ve ailesini mutlu edebilirsiniz. Ancak bunları yaparken koçluk yaptığınız kişiyi çok iyi analiz etmelisiniz” ifadelerini kullandı. Öğrenciyi tanımak ve var olduğu noktadan iyi bir noktaya taşıyabile sürecinin kontrol edilerek öğrenciyi yakın takibe almanın eğitim sürecini de olumlu etkilediğini belirten Ekinci, “Çünkü öğretmenlerimiz rol modeldir. Yaptıklarımız, konuştuklarımız ve davranışlarımız öğrenciler üzerinde etkiler bırakmakta dolayısı ile bu etkileri olumlu hale dönüştürerek bir gencin hayatında bir dönüm noktası oluşturabilmek bizlerin elindedir” diye konuştu.

Olimpiyat Koleji Kampüsündeki program pazartesi gününe kadar devam edecek.