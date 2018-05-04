Eğitimciler şiddete karşı yasal düzenleme istiyor

Sendika binasında bir basın toplantısı düzenleyen Kerem Yıldırım, ‘İmzanı gönder iradeni göster’ sloganıyla 2 Nisan 2018 tarihinde başlattıkları imza kampanyalarının sona erdiğini söyledi. Performans değerlendirme taslağının uygulanmaması ve eğitimciye şiddete karşı yasal düzenleme taleplerini içeren imza kampanyasına Malatya’da eğitim çalışanlarının yoğun katılım gösterdiğini belirten Yıldırım, kampanya sürecince 13 bin 428 imza sayısına ulaştıklarını dile getirdi.

İmza kampanyalarına gösterilen ilgiden dolayı tüm eğitim çalışanlarına teşekkür eden Yıldırım, “Toplanan imza dilekçelerini en kısa sürede Genel Merkezimize ulaştıracağız. Genel Merkezimiz 81 ilden toplanan imza dosyalarını MEB’e ve TBMM Başkanlığı’na ulaştıracak” ifadelerine yer verdi. Performans değerlendirme taslağının hiçbir hukuki ve kanuni dayanağının olmadığını savunan Yıldırım, “Eğitim gibi uzun soluklu, sonuçları hemen alınamayan bir süreçte, anlık veya kısa vadeli performans ölçümünün mümkün olmadığı, eğitimi bilenlerce açık bir gerçektir. Yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, not vermesi gerekeni not alana dönüştürecek, eğitimin paydaşlarını gerçek rollerinden uzaklaştıracak bir değerleme sisteminden medet ummak, sahip olduğumuz değerleri de israf etmek olacaktır. Bu durum, eşitsizlikler içinde adalet aramaktan, yeni hak kayıplarına kapı aralamaktan, yeni çatışma alanları üretmekten başka bir işe yaramayacaktır. Eğitim sisteminin geldiği bu son noktada karar alıcıları hesaba dâhil etmeyenlerin, hatalı politika belirleyenlerin performansına odaklanmayanların, ‘biz yaptık, oldu’ anlayışını sürdürenlerin performansını öncelikle değerlendirmek daha doğru bir başlangıç olacaktır” şeklinde konuştu.

Öte yandan eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının artık toplumsal bir yara haline geldiğini de ifade eden Yıldırım, “Eğitim-öğretim hizmetinin yürütülmesini olumsuz etkilemekte, eğitimcilerin verimliliğini düşürmektedir. Bu şiddet olaylarına dur diyecek bir irade gösterilmez, şiddet uygulayan kişiler hak ettikleri cezaya çarptırılmaz ve daha ciddi, caydırıcı tedbirler alınmaz ise çok daha ağır olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu doğrultuda eğitim çalışanlarına karşı eğitim-öğretim hizmeti sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması artık kaçınılmazdır. Eğitimciler olarak şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte yasal düzenleme yapılmasını acilen talep ediyor ve bekliyoruz.

Eğitim-Bir-Sen olarak, öğretmen performans değerlendirme taslağına hayır diyor, mesleğimizin daha fazla yıpratılmasına müsaade etmeyeceğimizi buradan haykırıyoruz. Türkiye genelinde performans taslağına itirazımızı tescilleyecek imzaları attık, şiddete dur diyecek iradeyi gösterdik. Üyelerimizin emeğiyle, tüm eğitim çalışanlarının desteğiyle yükselttiğimiz bu sese, yetkililerin sessiz kalmamasını umuyor, haksızlığa ve zorbalığa karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” diye konuştu.