‘Ehl-i Beyt Sevgisi ve Kerbela' programına yoğun ilgi

Ş tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 'Ehlibeyt Sevgisi ve Kerbela' adlı program düzenlendi.

16 yıldır geleneksel olarak yapılan “Ehlibeyt Sevgisi ve Kerbela” programının bu yılki konukları şair-yazar Serdar Tuncer, Irak'tan Seyyid Hayder El Musavi ve Sanatçı Ender Balkır oldu.

Girişte aşure ikramının yapıldığı program Kuran'ı Kerim tilaveti ile başladı.

Malatya Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programa yoğun katılım oldu. Alevi dedeleri, birçok kamu kuruluşu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılım sağladığı programda Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat birer selamlama konuşması gerçekleştirdiler.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat'a böyle bir organizasyonu tertiplediği için teşekkür eden Hasan Meşeli ve Eşref Doğan, Kerbela'ya giden sürecin tarihi arka planına değinerek Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının şehadetlerinin netice olduğunu, asıl olanın neticeye götüren sürecin ve süreci hazırlayan zihniyetin deşifre edilmesi olduğunun altını çizdiler. Her iki konuşmacı da Cem olmanın, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin Kerbela'nın ruhunu anlamakla mümkün olacağını dile getirdiler.

Yeşilyurt Belediyesi Başkanı Mehmet Çınar da “Ortak sevinçlerimiz olduğu gibi ortak acılarımızda var. Kerbela'yı iyi idrak etmemiz lazım. Birlik ve beraberlik içinde olabilmemiz son nebi Hz. Muhammed'i ve ehlibeytini anlamaya bağlıdır.” ifadelerine yer verdi.

Selamlama konuşması için sahneye çıkan Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat, günün anlam ve önemine değinerek, hayatın rölantiye alındığında monotonlaştığını, canlı, dinamik, aktif bir yaşam için ısrarcı olunması gerektiğinin altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından sahne alan Ender Balkır, türkü ve deyişleriyle Kerbela atmosferini canlandırdı. Şair-yazar Serdar Tuncer, Muharrem ayında yaşananları ve Ehl-i Beyt sevgisini anlattı. Serdar Tuncer'den sonra Irak'tan teşrif eden Seyyid Hayder El Musavi ise mersiyeleriyle salonda bulunanlara Kerbela'yı ve yaşanan zulmü yeniden yaşattı.

İlgiyle izlenen program kayısı takdimi ile son buldu.