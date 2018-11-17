Ekinci'den İHH'ya ziyaret

AK Partiden Battalgazi Belediye başkan aday adayı olan Ali Ekinci seçim çalışmalarını çok yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Şu ana kadar ziyaret ettiği yerlerde birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ekinci'ye gerek vatandaşlar gerekse de sivil toplum kuruluşu temsilcileri büyük destek veriyor.

Ekinci, beraberinde eski belediye başkanları ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında son olarak İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesi Başkanı Ömer Derin'i ziyaret etti.

Ekinci'yi ağırlamaktan büyük onur duyduklarını aktaran Şube Başkanı Derin, İHH hakkında Ekinci'ye bilgi vererek, “İnsani yardım vakfı tüm dünyada insanlara yardım etmeye çalışan bir vakıf ve yurt dışında ve yurtiçinde mazlumları gören bir vakıf” dedi.

Mart 2019'daki yerel seçimlere değinen Derin, “Halkın iradesinin sandığa yansıdığı,güçlü yönetimlerin oluştuğu ve adaletin sağlandığı bir seçim bekliyoruz. Ali Ekinci Başkanımızı tanıyoruz. Aday adaylığı hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye başkanı aday adayı Ali Ekinci ise İHH'nın çok önemli bir kurum olduğundan söz ederek, “Bu kurum milletin gözü kulağı ve umudu oldu.Bizler için gurur verici. İnşallah bugünden sonra bizi de o sınıfa dahil ederek yönümüz ve sesimiz olurlar.Bu konuda eksikliklerimizi rehber mahiyetinde tamamlayacaklarına inanıyorum. Kendileriniede güveniyoruz ve seviyoruz. Bu kurumu ziyaret etmek bizi gururlandırıyor.Bu ziyaretin her zaman olmasını istiyorduk ama Rabbim bugüne nasip etti. İnşallah bu ziyaretler de, sıklaşır yardımlaşmalar da sıklaşır. Kendilerini seviyoruz Rabbim yar ve yardımcıları olsun. İnşallah bizlere de ışık tutacaklardır” diye konuştu.