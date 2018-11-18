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Ekinci'ye temayülde yoğun ilgi

AK Partide Temayül Yoklaması başlarken, yoklamaya katılan Battalgazi Belediye başkan aday adayı Ali Ekinci’ye partililer yoğun ilgi gösterdi.

AK Partide Temayül Yoklaması başlarken, yoklamaya katılan Battalgazi Belediye başkan aday adayı Ali Ekinci'ye partililer yoğun ilgi gösterdi.


Temayül yoklamasını değerlendiren Ekinci, yoklamanın Malatya'ya Battalgazi'ye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti.


İlginin bir hayli güzel olduğundan söz eden Ekinci, “Cumhurbaşkanımızın açıklamaları milletimize ve parti delegelerimize ve aynı zamanda bizlere de umut vermiştir. Çünkü geçmişte yapılan bazı hatalar vardı. Ben inanıyorum ki bu bir başlangıçtır. Bu seçim sistemini ile mevcut sistemin adaletsizlikleri ve yanlışlıklarının son bulacağı kanaatindeyiz. Geçmişte olduğu gibi doldurulan torbalar değiştirilmeyecek. Elektronik ortamda direkt merkeze yansıyacak. Bu sistemin seçmen nezdinde iyi bir kanaat ve güven oluşturacağının kanaatindeyim” diye konuştu.

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