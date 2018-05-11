‘El Emeği Göz Nuru’ sergisi açıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, folklor gösterileriyle devam etti. Bu yıl 4. kez açılan ‘El Emeği Göz Nuru Sergisi ve Öğrenme Şenlikleri’ açılış töreninde ilk olarak Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı bir konuşma yaptı.

İl genelinde 2017-2018 döneminde 3 bin 850 kurs merkezinim açıldığını ve 59 bin 67 kursiyerin faydalandığını belirten Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, tarihte kadim medeniyetleri ayakta tutan gücün öğrenmeye verilen önemden kaynaklandığını söyledi. Halk eğitim merkezlerimizde birçok alanda kurs verildiğini belirten Tatlı, “Bu kurslarımızda özellikle kadınlarımıza yönelik el becerilerini geliştirici ve bunu ekonomik değere dönüştürücü çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarımızın bir kısmı özellikle MABESEM’in ortak işbirliği ile yürütülmektedir. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız için Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendilerinin himayelerinde okuma yazma seferberliği başlatılmıştır. Bu seferberlik kapsamında ilimizde 671 adet okuma yazma kursu açılmış, bu kurslarımızdan 7 bin 293 kursiyerimiz yaralanmıştır” şeklinde konuştu.

"Hayata dokunarak hizmetler üretiyoruz"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise yaptığı konuşmada, sergi ve şenliklere katılan bayanlara teşekkür etti. Annelerin baştacı olduğunu söyleyen Polat, “Cennet annelerin ayakları altındadır. Peygamber Efendimizin bize annelerimizle ilgili tavsiyesi, nasihati budur. Dolayısıyla da annelerimiz bizim başımızın tacıdır” ifadelerine yer verdi.

AK Belediyeciliğin hayatın dört bir tarafına dokunarak hizmetler ürettiğini ifade eden Polat, “AK Belediyecilik bu ülkeye öyle bir standart getirmiştir ki artık klasik belediyecilik hizmetlerini anlatmanın bir gereği yok. Çünkü klasik belediyecilik hizmetlerinde çıtayı en üst noktalara taşımıştır. Malatya Büyükşehir Belediyemiz; Malatya’nın dört bir tarafına yeni yollar açma, var olan yolların kalitesini yükseltme, statik kaplama, asfalt serimi, özellikle merkezlerde prestij caddeler oluşturma, meydanlar oluşturma, peyzaj ve yeşillendirme, ulaşım hizmetleri ve yeni altyapı şebekeleri döşeme gibi klasik belediyeciliğimizi çok üst seviyelere taşımıştır. Bu klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetler açısından da ülkemizin önde gelen şehirleri arasında yer almaktayız” ifadelerini kullandı.

88 yaşında okuma yazma öğrendi

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ‘Okuma Yazma Seferberliği’nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika takdimi yapıldı. 88 yaşında okuma yazma öğrenen Zehra Selçuk’a sertifikasını Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat verirken, çoğunluğunu yine yaşlıların oluşturduğu seferberlik kursiyerleri, sertifikalarını törene katılan protokol üyelerinin elinden aldı.

Yapılan konuşma ve sertifika takdiminin ardından ‘4. El Emeği Göz Nuru Sergisi ve Öğrenme Şenlikleri’nin kurdelesi kesilerek, stantlar gezildi. Açılan stantların yanı sıra yoğun etkinliklerin düzenleneceği sergi ve şenlikler, 13 Mayıs Pazar gününe kadar 10.00- 19.00 saatleri arasında açık kalacak.

Büyükşehir Belediyesi yanında Kültür A.Ş. tarafından organize edilen Sergi ve Öğrenme Şenliklerinin açılışına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Ramazan Yakıcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Üner Özer, ilçe teşkilatları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.