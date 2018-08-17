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17 Ağustos 2018 12:17

Elektrik direğine çarpan araç yandı: 5 yaralı

Malatya’da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, elektrik direğine çarptıktan sonra yanan araçtaki 5 kişi yaralandı.

Elektrik direğine çarpan araç yandı: 5 yaralı

17 Ağustos 2018 12:17


Kaza, sabah saatlerinde, Akçadağ yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 LD 031 plakalı araç, kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunanTevfik Mete, Şirin Mete, Gül Çiçek, Orhan Mete ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Bu sırada araçta yangın başladı. Kısa sürede yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç, kullanılamaz hale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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