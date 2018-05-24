Elektrikli araç teknolojileri için Malatya’da iş birliği anlaşması

Ş. ve Malatya İŞ-KUR Müdürlüğü arasında Elektrikli Araç Teknolojileri üzerine Eğitim ve Ar-Ge Çalışmaları Sözleşmesi imzalandı.

İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen sözleşme törenine İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Malatya İŞKUR Müdürü Vahap Toman, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Ethem Hamamcı ile İnönü Üniversitesi akademik personeli katıldı.

"Bu sözleşme karşılıklı teknoloji transferi içeriyor"

Burada konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Üniversite-sanayi İşbirliği kapsamında imzalanan bu sözleşme ile İnönü Üniversitesi ve Bozankaya arasında hem eğitim hem de Ar-Ge çalışmaları alanında teknoloji transferi anlamına gelen karşılıklı ilişkilerin kurulması ve İŞKUR’un da desteği ile Elektrikli Araç Teknolojisi alanında teknik eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır” dedi. Gerek Malatya dışında gerekse Malatya’daki firmalar ile bu tür teknolojik sözleşmelerin sayısını artırmayı istediklerini ifade eden Dr. Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin yakın zaman içinde bir teknoloji üssü olmasını planladıklarını söyledi.

“İşbirliğimiz güçlü sonuçlar doğuracak”

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkam Aytunç Günay ise, “Bozankaya olarak uzun zamandır elektrikli araç teknolojisi, batarya yönetim ve şarj sistemleri üzerine çalışmalarımız var ve bu çalışmaları üretim kabiliyetlerimizle birleştirerek Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsünü 2014 yılında ürettik. 2015 yılından bu yana elektrikli araçlarımız Türkiye ve Almanya’da hizmet veriyor ve halen bu alanda ülkemizde tek üretici konumundayız. 2015 yılında ilk Trambüsümüzün yola çıktığı Malatya bizim için çok kıymetli ve şimdi İnönü Üniversitesi ile işbirliğine gitmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu işbirliklerini arttırarak sürdürmek, hem teknolojik gelişim hem de nitelikli personel yetiştirilmesi konusunda ülkemize katkıda bulunmaya devam etmek bizim önemli bir hedefimiz” şeklinde konuştu.

"Eleman yetişmesi İçin katkı sağlayacağız"

Malatya İŞKUR Müdürü Vahap Toman da, sözleşmenin eğitim kısmındaki önemine işaret ederek, “Elektrikli araç teknolojisi alanında üniversite ile firma arasındaki eleman yetiştirme, staj ve diğer faaliyetlerde mevzuat açısından ortam oluşturmak ve gençlerimizi iyi bir kariyer için yönlendirmekten mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

"Sözleşme, Eğitim ve Ar-Ge çalışmaları olmak üzere iki temel faaliyet alanını kapsamaktadır"

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Ethem Hamamcı ise sözleşme hakkında ayrıntılı bilgi vererek, "Elektrik-EIektronik Mühendisliği Bölümümüz ile Bozankaya arasında zaten bir süredir devam eden Ar-Ge işbirliğini fırsat bilerek Eğitim ve Ar-Ge alanında iki temel faaliyet alanını içeren kapsamlı bir sözleşme hazırladık. Sözleşmenin Ar-Ge kısmında üniversite ile firma işbirliğinde ulusal ve uluslararası fon programlarında (TÜBİTAK, KOSGEB, AB Projeleri, vb.) proje hazırlama ve yürütme faaliyetleri gerçekleştirmek, Ar-Ge Projeleri kapsamında fakültemiz akademisyenlerinin bilgi birikimi ve yeteneklerinin firmaya aktarımı ve firma ihtiyaçlarının maksimum düzeyde karşılanmasını sağlamak, üniversite ve firma ortaklığında gerçekleştirilecek projelere yeterli sayıda yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi dahil edilerek tez çalışmalarının firma ortamında yapılmasını sağlamak” diye konuştu.