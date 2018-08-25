Elma ağacı yaz mevsiminde çiçek açtı

Hekimhan ilçesi Girmana mahallesinde bir bahçede bulunan elma ağacının yaz mevsiminde çiçek açması ilginç görüntüler oluşturdu. Bahçe Sahibi Hacı Mustafa Arıkan, "Bize ilginç gelen, görenlerin de şaşırdığı bu elma ağacımızın yaz sonunda çiçeklenmiş olması. Ben böylesi bir duruma en son küçük yaşlarda şahit oldum meyve toplamaya gittiğimizde, elma ağacındaki çiçeği görünce çok şaşırdık. Bu mevsimde ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Elma ağacının üzerinde hem elma hem de çiçeği bir arada gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar” diye konuştu.