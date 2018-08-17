Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Cevherizade Mahallesi Şehit Kaya Gönt Sokağı üzerinde bulunan bir apartmanın 1’inci katında yalnız yaşayan Zeynep Erdoğan’dan (49) iki gündür haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve giren yakınları Zeynep Erdoğan’ı bir kanepe üzerinde hareketsiz halde buldu. Yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yüz kısmında ciddi morluk ve kan izleri tespit edilen Zeynep Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli öğretmen olduğu ve tek yaşadığı öğrenilen Erdoğan’ın cesedi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.