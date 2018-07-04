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04 Temmuz 2018 14:12

Emekli öğretmenin yaptığı minyatürlere yoğun ilgi

Darende ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Fikri Çalışkan’ın yaptığı minyatürler ilgi görüyor.

Emekli öğretmenin yaptığı minyatürlere yoğun ilgi

04 Temmuz 2018 14:12


İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince sanat evini ziyaret ederek Fikri Çalışkan’ın yaptığı eserleri inceledi. Burada konuşan Zengince, “Fikri hocam sanatın evrensel olduğu her insanın zihninde yer alabilecek eserler meydana getirmiş ve kendi içindeki sanat aşkını yeni nesillere sevdirme konusunda daha da önem taşıyor. Kültürümüzü, medeniyetimizi ve yaşamımızdaki örnekleri ziyaretçilerin hizmetine sunmuş. Ben Darendeli hemşehrilerimize ve Darende’yi ziyaret edenleri kültüre ve sanata severleri bu değerli sanat evini ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. İlçe Esnaf Odası Başkanı Kürşat Gök ise, “Fikri Çalışkan hocam gençlere örnek bir çalışma yapıyor. Darende her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan bir cazibe merkezi. Hocam da yapmış olduğu eserlerle turizme katkı sunuyor. Yeni nesilleri sanatla tanıştırıyor. Biz esnaf odası olarak yaptığı çalışmalardan dolayı Hocama teşekkür ediyoruz” dedi. Fikri Çalışkan da emekli olduktan sonra kendi imkanlarıyla hobi olarak sanat ile uğraşmaya başladığını söyledi. Çalışkan, “Yaklaşık 7 yıldır bu tür minyatürleri yapıyorum amacım ilçemizin turizmine katkıda bulunmak ve gençlere sanatı sevdirmek. Bu eserleri yaparken kimsenin yapamadığı kaya, taş, kum, çakıl, yosun ve doğadan bulduğum malzemelerle ortaya çıkartım. İnşallah ileride daha güzel eserler yapmaya çalışacağım” şeklinde konuştu. Sanatın tıpkı müzik gibi insan ruhuna işlediğini belirten Çalışkan, yapmış olduğu eserleri kendi bahçesine yaptığı sanat evinde sergiliyor.


Bugüne kadar 27 minyatür çalışması yapan Çalışkan’ın özellikle Pamukkale, Sümela Manastırı, Konya Mevlana, Darende Somuncu Baba, Günpınar Şelalesi ve Şanlıurfa Balıklı Göl gibi minyatürleri bulunuyor.




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