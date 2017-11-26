Emekli pilot 70’inden sonra üniversite mezunu oldu

Kıbrıs Gazisi olan Mehmet Yılmaz Pekkaya liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına girdi ve Hava Harp Okulu ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. Babasının isteği ile tercihini Hava Harp Okulundan yana kullanan Pekkaya yine de İlahiyat Fakültesine kaydını yapmayı ihmal etmedi. Daha sonra Hava Harp Okulundan mezun olan ve Hava Kuvvetlerinde 24 yıl vatana hizmet eden Pekkaya, 1987 yılında Hava Pilot Kurmay Yarbay olarak emekli oldu. Emekli olduktan sonra 10 yıl da özelde pilot olarak görev yapan Pekkaya içinde bir ukde olarak kalan İlahiyat Fakültesine 2011 yılında genel af çıkınca yeniden kaydını yaptırdı.

67 yaşında bir kez daha okul sıralarına dönen Pekkaya bu yıl da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olarak diplomasını aldı.

Azmi ve başarısıyla birçok insana örnek olan yaşlı adam şimdilerde de kendisini hayır işlerine ve kitap yazmaya verdi.

Ömrünü okumaya, yazmaya ve vatana hizmet etmeye adayan Pekkaya, başarısının sırrının çok çalışmak ve mücadele etmek olduğunu ifade ederek, ömrünün sonuna kadar boş durmayacağını ve okuma-yazmaya devam edeceğini söyledi.

Kitap da yazıyor

İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra boşluğa düştüğünü kaydeden Pekkaya, “Boş durmamak için kendimi hayır işlerine, ibadete, okumaya ve yazmaya verdim. Dergilerde, gazetelerde günlük yazılar yazıyorum. Kitap halinde yazdıklarım da var. ‘Malatya Tarihi’ isimli bir kitap hazırlamıştım” şeklinde konuştu.

“Öğrenciler ‘Bize kötü örnek oluyorsun’ dediler”

Birçok insanın kendisini takdir ettiğini dile getiren Pekkaya, “Üniversitede hocalar diğer öğrencilere beni örnek gösteriyordu. Bir gün bir tane öğrenci geldi ‘Amca bize kötü örnek oluyorsun, hocalarımızın hepsi seni örnek gösteriyor, ‘Bu yaşta o çalışıyor siz genç yaştasınız çalışmıyorsunuz’ diyorlar’ dedi. Bu benim için önemli inşallah gençlere örnek olmaya devam ederiz” diye konuştu.