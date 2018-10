Emiroğlu Konağının açılışı yoğun katılım ile yapıldı

Eski Bakanlardan Metin Emiroğlu'nun memleketi Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan 185 yıllık Emiroğlu Konağı restorasyonunun tamamlanmasının ardından hizmete açıldı.

185 yıllık taş,ahşap ve kerpiç karışımlı aslına uygun olarak restore edilen Emiroğlu Konağı Malatya Valisi Ali Kaban,Eski Bakanlardan Metin Emiroğlu, Halil Şıvgın,64-65. Hükümet Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu,eski Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük,Hekimhan Belediye Başkan Aliseydi Millioğulları, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Üner Özer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Arapgir AK Parti,CHP ve MHP ilçe başkanları, Ordu, Giresun ve bazı çevre il protokol üyeleri ile çok sayıda davetlinin katılımı ile hizmete açıldı. Program Samime Aydınlar Kültür Merkezinde Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, Prof. Dr. Feridun Emecen,Prof. Dr. Salim Cöhce, Prof.Dr. Necati Demir ve Doç. Dr. Murat Keçiş'in 'Emiroğulları-Danişmendliler ve Arapgir' konulu verdiği panel ile başladı.Emiroğulları-Danişmendliler ve Arapgir hakkında kapsamlı bilgilerin aktarıldığı panel sonrası Emiroğlu Konağı 1071 Tarih Parkı'nın açılışı Hacı Sadık Polat Ortaokulu Mehter Takımının gösterisi ve il müftüsü Ümit Çimen'in yapmış olduğu dua ile yapıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Geçmişten geleceğe bir köprü olmaya çalışan,Danişmend gazinin torunların gelip yerleştiği,bugüne kadar süren ailelerin oymak oymak gittiği her yerde Arapgir'liyim diyenlerin,terk edilen değil tercih edilen, tercihe değer bir şehirdesiniz.2009 yılından buyana tarih ve kültür miraslarını ayağa kaldırması ve yaşatılması faaliyetlerinde önemli adımlar atıldı.Bu çalışmalarda büyüklerimiz önemli destekleri oldu.Hakikaten bir çok eserde adı konulmamış envanteri yapılmamış çalışmalar yapıldı. Arapgir deyince Arapgert olarak anlamak lazım.Biraz önce hocalarımız panelde konuştular.Ben biraz daha geriye götüreyim sizi on binlerce yıl geride geldiğinde uzlaşı kültürü ile buraya gelen ve oymak oymak yerleşen bütün insanlık aleminin, 12'inci kolluk merkezi olarak yaşayan Roma Eyaletinin daha sonra Danişmendlilere ev sahibi İlhanlılara ve Akkoyunlulara devlet merkezi olan Eskişehir vadisindeki ipek yolu güzergahındaki bütün olgunlaşmış geleneklerin sonrada bu bölgede muhkim olmuş insanların birbiri ile tutunarak ürettiği her sanat değerinin tam merkezine geldiniz.200'ün üzerinde tarihi eser, bin 100 merkezde tarihi konak,176 tarihi köprü,27 tarihi cami,17 hamam,76 su değirmeni tamamı sayıldığında 800'e yakın tarihi eserin tam merkezindesiniz. Türkiye'nin her yerinde gelenlerle bugün bir tarih ayağa kaldırılmaya,bir geçmiş ihya edilmeye çalışılıyor.Bu konaklarımıza fonksiyonlar yüklemeye ve fonksiyonlarında geliştirmeye insanlık aleminin kaybolmaya yüz tutmuş her türlü değerini kıymetli kılmaya geleneklerini yaşatmaya aday olduk.2009'dan buyana yaptığımız işlerin tamamı rol modeldir,kırsal bir kalkınma tutunmasıdır.Bugün bizleri yalnız bırakmayarak programımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eski Bakanlardan Metin Emiroğlu ise, "Karadeniz ve Malatyalılar-Arapgirliler arasında bir turizm ve kültür yolu kurma emelimiz var.Bu konak tarihinin aşağı yukarı bin yıllık bölümüne ait bir perspektifi burada yansıtıyor.Ben 10 yıl öncesine kadar, Hacı Emiroğulları adında bir beyliğin olduğunu bilmiyordum.Hocalarımız sağ olsunlar internet sayesinde bilgi akımı sıklaşınca onlarda böyle bir varlığın adını kitaplarla raporlarla ortaya koydular.Bu müesseseler devletindir, belediyemizindir ailemiz hibe etti ama devletimiz çok güzel sahip çıktı.Burada devlet millet işbirliğinin çok anlamlı bir örneğini görüyoruz. Bu örneklerin artmasını diliyoruz" diye konuştu

Yapılan konuşmaların ve Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından katılımcılar açılışı gerçekleştirilen Emiroğlu Konağı 1071 Tarih Parkı'nı gezdi.