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Emniyet kaçakçılara göz açtırmıyor

Malatya’da polis ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Malatya'da polis ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi.


Operasyonlarda 4 bin 95 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 3 bin 860 dal içi tütün doldurulmuş makaron, 690 adet gümrük kaçağı kozmetik ürün, 265 kg gümrük kaçağı nargile kömürü, 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili ayrıca 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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