Emniyet kaçakçılara göz açtırmıyor

Malatya'da polis ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 4 bin 95 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 3 bin 860 dal içi tütün doldurulmuş makaron, 690 adet gümrük kaçağı kozmetik ürün, 265 kg gümrük kaçağı nargile kömürü, 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili ayrıca 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.