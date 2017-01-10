Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 18:33

Emniyet Müdürü Urhal MGTC VE MGC’yi ziyaret etti

Emniyet Müdürü Urhal MGTC VE MGC’yi ziyaret etti

10 Ocak 2017 18:33

Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ve Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini bu zor dönemde Türk Polisinin vatanına milletine bayrağına ezanına devletine bağlılığını gösterdiğini herkesin şahit olduğunu söyledi. Deniz, “ Bugün Emniyet Müdürümüz bu özel günde bizi ziyaret ettiler. Emniyet Müdürümüz Malatyalılarla kucak kucağa olduğunu göstermiştir. Polisimizi son dönemde göstermiş olduğu kahramanca özveriden dolayı kutluyoruz” diye konuştu.
Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise MGTC Başkanı Kemal Deniz ve MGC Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman’ın şahsında çalışan gazetecilerin gününü kutladı. Urhal, “ Devletimizin milletimizin bütünlüğüne yönelik hain menfur ve sinsi saldırılar dolayısıyla şehit olan askerimize polisimize vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılarımız acil şifalar diliyorum. Yakınlarını sabrı cemil niyaz ediyorum. Basınımızın güzide temsilcileri ile birlikte aynı misyonu paylaşıyoruz. Bizim asıl silahımız halkın dayanışması halkın güvenliğini temin ve tesis edip onu sağlamaktır. Basınımızda aynı görevi yapıyor. Basınımızın aynı zamanda bir görevi de bireyin toplum ve devlet arasındaki iletişimi tanzim noktasında bir iletkendir. Bu iletken noktasında önemli misyon ifade ettiğini ve bizim her daim basınla birlikte olduğumuzu ve basınımızın yanımızda yer aldığını biliyor. Ve bunu hissediyoruz” şeklinde konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
5
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç