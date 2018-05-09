Emniyet Müdürü Urhal’dan MTSO’ya ziyaret

Ömer Urhal, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Urhal, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. Urhal, halkın huzur ve güvenliği için emniyet teşkilatı olarak zaman kavramı olmaksızın üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, güvenlik ve ticaret arasındaki bağa dikkati çekti. Bir şehirde güvenlik olmazsa ticaretin olmayacağına işaret eden Sadıkoğlu, "Ticaret olmazsa üretim olmaz. Aslında hepsi birbirinin parçasıdır. Bu bütünü Türkiye’de en iyi başaran şehirlerden biri Malatya’dır" ifadelerini kullandı.

Malatya’daki kurum ve kuruluşların bütünlük içerisinde hareket ettiğini vurgulayan Sadıkoğlu, “Bu birliktelikte başarıyı getirmektedir. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.