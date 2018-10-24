Emniyetten kaçakçılık operasyonu

Malatya'da polis ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son dönemde yapılan çalışmalar neticesi gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda, 21 bin 140 dal içi tütün doldurulmuş makaron, 11 bin 385 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 300 adet gümrük kaçağı nargile folyosu, 78 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti, 62 adet gümrük kaçağı nargile tütünü, 20 adet gümrük kaçağı pipo tütünü ve 20 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.