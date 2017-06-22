En güzel hatlar sergileniyor

Sergide Hüsn-ü Hat, Tezhip ve Minyatür Atölyelerine kayıtlı 23 kursiyerin, ustaları aratmayan tabloları yer alıyor.

Sanat Merkezi Fuayelerinde düzenlenen serginin açılış kurdelesini Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay ile katılımcılar kesti. Daha sonra sergi gezildi. Sanat Merkezi bünyesinde açılan Hüsn-ü Hat, Tezhip, Minyatür Atölyelerindeki 23 kursiyerin Performans çalışmaları büyük beğeni topladı.

Usta Hattatları aratmayan çalışmalar, 22-29 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.