En özel hatlar sergilendi

Sanat Merkezi Fuaye Alanında düzenlenen serginin açılış törenine Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, daire başkanları, Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, Büyükşehir şube müdürleri ile sanatseverler katıldı. Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, sergiye kazandırdıkları eserlerden dolayı sanatçılara teşekkür ederek, “Peygamber Efendimizi anmak için yaptığınız bu çalışma hepimizi gururlandırdı. Ne mutlu O'nu ananlara, O'nun yolundan gidenlere” dedi. Daha sonra serginin açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi.

Hüsn-i Hat ve Tezhip Atölye Sergisi, 19-25 Kasım 2018 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.