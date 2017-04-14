Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 16:58

Engelli öğrencilerden el sanatları sergisi

Malatya Mehmet Topsakal Özel Eğitim Uygulama ve iş Uygulama Okulu öğrencileri kendi bireysel becerileri ile yaptıkları el emeği göz nuru eserleri sergilediler.

Engelli öğrencilerden el sanatları sergisi

14 Nisan 2017 16:58


Öğretmenleri gözetiminde ve yaklaşık bir yılık yoğun bir çalışma sonucu birbirinden değerleri eserler meydana getiren engelli öğrenciler bu eserlerini Malatya Park Alışveriş Merkezinde kurulan sergide sergiledi. AVM misafirlerinin yoğun ilgi gösterdiği sergiyi ziyaret eden Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı sergininin açılışını yaparak öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatlı, sergiyi görünce çok mutlu olduğunu kaydederek, öğrencilerle gurur duyduğunu belirtti. Engelli öğrencilerin kendini değerli hissetmesi adına serginin çok anlamlı olduğunu aktaran Tatlı, “Biz özel okulda okuyan bir çocuğumuzun bir düğmesini iliklemesini dahi çok büyük bir gelişme olarak görüyoruz. Şimdi öğrencilerimiz artık resimler yapıyor, ürünler meydana getiriyorlar, bu bizi çok heyecanlandırıyor” şeklinde konuştu.


Öte yandan, tablodan kokulu taşlara kadar birçok ürünün sergilendiği sergi Pazar gününe kadar açık olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
20
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    20°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:01
  • Güneş :05:44
  • Öğle :12:37
  • İkindi :16:20
  • Akşam :19:10
  • Yatsı :20:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!