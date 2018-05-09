Engelli öğrencilerin mezuniyet mutluluğu

Öğrenciler için Darende ilçesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Yılda bir defa da olsun evde eğitim alan öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini sosyal etkinlikte buluşturan organizasyona Darende Hulusi Efendi Vakfı ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe katılanlar ilk olarak Darende Somuncu Baba külliyesi ve müzeyi ziyaret etti. Ziyaretten sonra etkinliğe geçildi. Burada bir konuşma yapan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay özel gereksinimli bireylerin eğitimi ve evde eğitim alan öğrencilerin için gerekenlerin yapılması noktası da her türlü desteğin sağlandığını ve sağlanmaya devam edileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından bu yıl mezun olan öğrencilere kep programı ve plaket sunumu gerçekleştirildi. Ayrıca sportif müsabakalarda madalya kazanan evde eğitim alan öğrencilere madalya takdimi yapıldı. Toplu yemek, kanyon gezisi, şelale gezisi ve serbest etkinlik programı ile yılsonu etkinliği tamamlandı.