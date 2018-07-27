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27 Temmuz 2018 17:40

Engelliler aileleriyle birlikte Sultansuyu’nu gezdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü ve Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu’nun organize ettiği gezide, engelliler aileleriyle birlikte Sultansuyu Tarım İşletmesini gezdi.

Engelliler aileleriyle birlikte Sultansuyu’nu gezdi

27 Temmuz 2018 17:40


Düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürü ve Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Seyit Soner Yılmaz, engellilerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla istihdam, eğitim, spor, el sanatları üzerine birbirinden farklı kurslar verdiklerini söyledi.


Toplumda engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını belirten Yılmaz, “Toplum içinde engellilere yönelik sağlıklı bir bakış açısı oluşturmak için bilinçlendirme çalışmaları aralıksız devam edecek. Spor alanında birçok engelli kardeşlerimiz katıldıkları yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandılar. Engellilerimizin ve ailelerinin sosyal hayata katılımları noktasında destek olmak amacıyla gezi, piknik ve çeşitli sosyal faaliyetler yapmaya özen gösteriyoruz. Sultansuyu Harası gezimizde bu faaliyetlerimizden birisi. Engellilerin ve engelli ailelerinin her daim yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Sultansuyu At Çiftliği’nde atlara binen engelli ve engelli yakınları düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne ve Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teşekkür etti.




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