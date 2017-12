Engellilerin gösterileri büyük beğeni topladı

Etkinlikte, engellilerin yaptığı gösteriler büyük beğeni topladı.

Program kapsamında ilk olarak Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören hastaların yaptığı el yapımı eşyaların sergilendiği sergi Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından açıldı. Programda daha sonra bir konuşma yapan Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Engelliler Gününü kutlayarak, kurum olarak engellilere büyük önem verdiklerini söyledi. Bulut, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak anılmaktadır. Engellilik, yalnızca engellilerin ve onların ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık problemi değil, toplumsal yönleriyle hepimizi çok yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir durumdur. Kurum olarak engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesinde bireylerin ortak sorumluluk yüklenmeleri oldukça önemlidir. Bu sorumluluk engelli bireylerin sorunlarının çözümü ve sosyalleşmelerinin arttırılması açısından vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılığının arttırılması ile başarıya ulaşacaktır. Ülkemizin en önemli gerçeklerinden biri de hiç kuşkusuz engelli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları olan eğitim, sağlık, kültür, istihdam ve rehabilitasyon gibi önemli hizmetlerden yararlanmalarını ve bu haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Bakanlığımızca engellilerimize verilen sosyal hizmet sunumunda, engellinin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da dikkate alınarak, öncelikle yaşadığı sosyal ve fiziksel çevreden ayrılmaksızın, aile ortamında hizmet verilmesi için belirtilen esaslar doğrultusunda bakıma muhtaç engellinin akrabası tarafından evde bakım hizmeti sunumunda bir aylık bin 27 TL ödeme, engelliye bakan kişiye yapılmaktadır” ifadelerini kullandı. Evde bakım hizmetlerinden Malatya’da 6 bin 363 kişinin yararlandığını aktaran Bulut, “İlimizde Engelli Bakım ve Rehabilitasyon alanında, biri resmi biri de özel kuruluş olmak üzere toplamda 2 kuruluş ile hizmetlerimiz sürdürülmektedir. İl Müdürlüğümüze bağlı özel Engelli bakım merkezlerinde çoğu yaşlılık nedeniyle kişisel bakımını yapamayan engellilerimizin barındırılması sağlanmaktadır. Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi hizmetlerinden yararlanıcı sayısı 265’dır. Ülkemizde kimsesizlerin kimsesi, yediden yetmişe her kesime hitap eden devletin şefkatli eli olan kurumumuz çocuk, yaşlı, engelli, kadın ve aile üzerine ve her alanda toplumumuza hizmet vermektedir. Engelliler, hizmet verdiğimiz gruplar içerisinde özel bir öneme sahiptir. Engellilere yönelik hizmetlerde temel insan hak ve özgürlüklerinden yola çakarak, engellilerin hizmetlerden tam ve eşit şekilde yararlanmalarını ve toplumsal hayata tam olarak katılmalarını amaçlamaktayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından engelli öğrenciler çeşitli gösterilerde bulunarak şarkı ve şiirler söylediler. Programın sonunda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı MİAD Çocuk Evleri Sitesi ve Malatya Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların oluşturduğu halk oyunu ekibi gösteri yaptı.

Programa Malatya Valisi Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban, Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile eşi Kadriye Urhal, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Malatya Aile Sosyal Politikalar Müdürü Rasim Bulut öğrenciler ve öğretmenler katıldı.