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Engelsiz Yaşam Merkezi çalışanlarından huzurevine ziyaret

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi çalışanları ve yetkilileri Dünya Alzheimer Günü nedeniyle huzurevini ziyaret etti.


Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, beraberinde Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Burak Buğday ve Engelsiz Yaşam Merkezi çalışanları ile birlikte Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yaşlılara büyük önem verdiğini belirten Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, “Bugün Dünya Alzheimer günü. Battalgazi Belediye başkanımız il dışında olduğu için bizde bu vesileyle başkanımızı temsilen Huzurevi'ndeki yaşlı ve Alzheimer hastalarımızı ziyaret etmek için geldik. Buradaki hastalarımızla sohbet ettik, onların sorunlarını ve dertlerini dinledik. Rabbim hepsine şifa versin, buradaki kardeşlerimize de şefkat versin” diye konuştu.

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