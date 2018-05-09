Engelsiz Yaşam Merkezi Kampüsü hizmet için gün sayıyor

Engelsiz Yaşam Merkezi Kampüsü’nün hizmete sunulması ile birlikte Malatya’da engelli bireyler ve aileleri için önemli bir ihtiyaç karşılanmış olacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın engelli bireylere ve ailelerine karşı duyarlılığı sonucu Malatya’ya kazandırılan Engelsiz Yaşam Merkezi Kampüsü, kısmi eksikliklerin giderilmesinin ardından yapılacak olan açılış ile birlikte hizmete sunulacak. Turgut Özal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri Ömer Sülü ve Melek Bölükbaşı ile birlikte öğrenciler, Engelsiz Yaşam Merkezi Kampüsü’nü gezdi. Burada konuşan Turgut Özal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmeni Ömer Sülü, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın engelli bireyler ve aileleri için önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, “Böyle bir merkez açtıkları için açanlara teşekkür ediyorum. Bizim öğrencilerimize ve engelli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Malatya’nın böyle bir engelli merkezine ihtiyacı vardı. Engelli vatandaşlarımızın buraya gelerek birbirleri ile tanışmaları, görüşmeleri, birbirleri ile tartışmaları, buralardan destek alarak iş sahibi olmaları ve eğitimlerini tamamlamaları noktasında olmazsa olmaz çalışmalar bunlar. Çok güzel bir çalışma olmuş inşallah diğer ilçelerimize de yayılır, oradaki engelli vatandaşlarımızda bu hizmetten faydalanır” dedi.

Turgut Özal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmeni Melek Bölükbaşı ise, “Engelliler Haftası arifesinden dolayı böyle güzel bir gezi düzenlenmesi bizi çok mutlu etti. Çocuklarımızla birlikte Engelsiz Yaşam Merkezi’ni gezmek gerçekten güzel, her şey düşünülmüş. Özellikle mezun olan çocuklarımız için hem eğitim amaçlı, hem de boş vakitlerini geçirmelerini değerlendireceği bir imkan sunulur. İnşallah engelli çocuklarımızın faydalanabileceği bir kurum olur” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Kurucu Müdürü Burak Buğday da, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında bilgiler vererek, “Engelsiz Yaşam Merkezi’miz de fizik tedavi eğitimi olacak. Aynı zamanda zihinsel engelli öğrencilerimiz için bireysel eğitimlerimiz olacak. Sanal eğitim odalarımız var, çocuklarımızın eğitimi için tiyatro eğitimi, sinema salonlarımız mevcut. Sağlık bölümünde fitness bölümü, havuz bölümü bulunmaktadır. Yine hobi bahçelerimiz, basket sahalarımız, futbol sahalarımız ile engelli çocuklarımız için açık park alanlarımız mevcut. Hem çocuklarımız, hem de velilerimiz çok memnunlar. Bu merkezde sadece çocuklar için değil, engelli vatandaşlarımızın velileri, anne babaları ve kardeşleri içinde hobi bahçelerimiz, engelli parklarımız ve yine velilerimiz zaman geçireceği eğlence odaları ve kütüphanelerimizde var” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Veli Durmuş ise “Böyle bir merkeze kavuştuğum için mutluyum” diye konuştu.