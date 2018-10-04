Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim çalışmaları devam ediyor

Hizmet standardını daha da artırmayı hedefleyen Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, bu kapsamda hizmet içi eğitim seminerlerinin yanı sıra merkezde hizmet alan özel gereksinimli bireylere yönelik bilgilendirme eğitimlerine devam ediyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Malatya'ya kazandırdığı Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, çalışanlara ve merkezde hizmet alan özel gereksinimli bireylere yönelik bilgilendirme eğitimleri yapılıyor. Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Burak Buğday, “Engelsiz Yaşam Merkezi olarak eğitim seminerlerimize sık aralıklarla devam edeceğiz. Bugün hem personel eğitim alacak. Hastalarımızı bilinçlendirme adına güzel bir çalışma olacağına inancım tamdır. Bunun devamlı olarak tüm arkadaşlarımızın katılımlarını bekliyorum. Bizim hemşire arkadaşlarımız var, öğretmen arkadaşlarımız var, psikolojik danışma arkadaşlarımız var. Hepimiz adına güzel bir çalışma olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Fizyoterapist Elif Özbay ise, “Bugün Engelsiz Yaşam Merkezi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon adına neler yaptığımızı hem genel olarak, hem de çalışanlarımıza bir eğitim olarak hazırlamak için buradayız. Bunları ana başlıklar altında incelersek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon nedir, hangi tür hastalara yapılır, biz burada hangi çeşit hastalara yapıyoruz? Bunlarla ilgili bilgilendirme yapacağım. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon fiziksel ve fonksiyonel bozuklukları, tanı ve tedavisini kapsıyor. En genel tanımı bu. Hem fiziksel, hem de rehabilitasyon anlamında hastayı tanısıyla başlayıp, problemler ve semptomlarını belirleyip hastaya özgü bir tedavi demektir bu. Hastaya sıcak ve soğuk uygulamalar yapıyoruz. Kas ve eklemler için elektro terapiler uyguluyoruz. Su içi eğitim tedavileri dediğimiz Hidroterapi uygulamaları yapıyoruz. Masajla yumuşak doku mobilizasyonları ile yumuşak dokuya özgü tedaviler yapıyoruz. Fizik tedavinin en önemli uygulaması olan egzersizle fizik tedaviye devam ettiriyoruz. Fizik tedavi de ister birkaç seans, isterse birkaç yıl geçsin hastanın ihtiyacı olan yere kadar bizim devam etmemiz gerekiyor. 15 seanslık bir hasta da olabiliyor, Engelsiz Yaşam Merkezlerinde ya da özel eğitim kurumlarında yıllarca gelen hasta değil öğrenci konumuna gelen hastalarımız da oluyor” diye konuştu.