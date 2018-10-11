Enstrüman kursları yoğun ilgi görüyor

4 yıldır hizmet veren Mahur Gitar Atölyesinden şu ana kadar bini aşkın kursiyer yararlandı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Sanat Merkezi'nde 4 yıl önce açılan Mahur Gitar Atölyesi, her yaştan ve meslekten vatandaşların ilgi odağı oluyor. Sanatçı Yusuf Seval'ın yönetiminde verilen Gitar Dersleri ile meraklıları pop müzik çalıp söylüyor. Yusuf Seval, MABESEM kursları kapsamında 4 yılda bini aşkın kursiyerin atölyelerinde ders aldığını kaydetti.

Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olduğunu belirten Seval, “Belediyemiz Sanat Merkezinde 4 yıldır Klasik Pop Müzik üzerine Gitar Dersleri vermekteyim. 3 aylık kurs sonunda katılımcılara belge veriyoruz. İsteyen kursiyerler kayıt yenileyerek kursa devam edebiliyorlar. 9 yaşında kursiyerimiz de var emekli olan da. Doktordan mühendise her meslekten vatandaşlarımız kursumuza ilgi gösteriyor” diye konuştu.