‘Erbil Türkoloji Yaz Okulu' sona erdi

Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliğinde, İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ‘Erbil Türkoloji Yaz Okulu' programı sona erdi. Programa Erbil Selahaddin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim gören 14 öğrenci katıldı.

Erbil Başkonsolosluğu iş birliği ile 27 Ağustos - 16 Eylül 2018 tarihleri arasında Malatya İnönü Üniversitesinde gerçekleştirilen ‘Erbil Türkoloji Yaz Okulu' programı sona erdi. Erbil Selahaddin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 14 öğrencinin katıldığı yaz okulunda öğrenciler, program süresince İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde hem Türkçelerini geliştirdiler hem de alanlarıyla ilgili akademik derslere ve seminerlere katıldı. Programda Türkçe eğitiminin yanı sıra eski Türk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, Osmanlı Türkçesi, Türk dili tarihi, Türkçe öğretim yöntem ve teknikleri alanlarında, uzman akademisyenler tarafından seminerler verildi. Öğrenciler, akademik eğitimin yanı sıra düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler ve sanatsal faaliyetlerle Türk kültürünü, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini yakından tanıma, şehir gezileri ile de Malatya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı yakaladı.

Programın kapanış törenine İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Rektör Danışmanı ve TÖMER Müdürü Doç. Dr. İlhan Erdem, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Yunus Emre Enstitüsü Irak Türkoloji Yaz Okulu Koordinatörü Oğuzhan Oğuztürk ve öğretim üyeleri katıldı.

Akşam yemeği ve sertifika dağıtım töreninin ardından program sona erdi.