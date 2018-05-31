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31 Mayıs 2018 15:38

Erdal Gündüz: “Bu kadroyu büyük oranda korumak istiyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, yeni sezon transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Bu sezon transferde işimiz geçen yılki gibi zor değil, çünkü elimizde hali hazırda bir kadro var ve bu kadroyu büyük oranda korumak istiyoruz.

Erdal Gündüz: “Bu kadroyu büyük oranda korumak istiyoruz”

31 Mayıs 2018 15:38

Tabi transfer yapacağız ama bu sayı en fazla 6 ya da 7 olur” dedi.


Teknik adam konusu ve yeni sezon çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gündüz, mevcut kadroyu koruyup üzerine bir kaç takviye daha yapacaklarını ifade etti. Erol Bulut ile 1 yıllık sözleşmelerinin devam ettiğini belirten Gündüz, “Erol Hocamızla geçen yıldan 1 yıllık sözleşmemiz bulunuyordu. Biz yine de hocamızın sözleşme şartlarını iyileştirmek için masaya oturduk. Bizim açımızdan hiçbir sorun yok. Hocamızla yeni sezonda da devam etmeyi istiyoruz. Kendisinin de burayla bir sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. İstikrar her zaman önemlidir. Uzun vadede de başarıyı sağlar” dedi.



“Bu kadroyu büyük oranda korumak istiyoruz”


Gündüz, yeni sezon için kolları erkenden sıvadıklarını da belirterek, şunları söyledi:


“Yeni sezon çalışmalarımıza erkenden başladık. En başta transfer komitemizi oluşturduk. Bu komitede bende bulunuyorum. Bu sezon transferde işimiz geçen yılki gibi zor değil, çünkü elimizde hali hazırda bir kadro var ve bu kadroyu büyük oranda korumak istiyoruz. Tabi transfer yapacağız ama bu sayı en fazla 6 ya da 7 olur. Mevcut kadromuzun omurgasını koruyup, üzerine sağlam birkaç takviye yaparsak herhangi bir sorun yaşamayız diye düşünüyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Daha öncede söylemiştim. Yeni sezonda hedefimiz ilk 8’e girmek. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum.”




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