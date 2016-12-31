Eren ailesinin acı günü

Malatya’da yayın yapan ER TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Eren’in babası Mustafa Eren (78) son yolculuğuna uğurlandı.

Eren’in babası Mustafa Eren 78 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaydetti. Eren, Şehir Mezarlığı’nda öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına; Vali Mustafa Toprak, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Battalgazi İlçe Başkanı Selahattin Sarıoğlu, ESOB Başkanı Şevket Keskin, BİK Müdürü Nihat Abacı, Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Karaman, ER TV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, dernek ve oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Eren ailesinin yakınları ve gazeteciler katıldı.

Eren ailesi Zafer Mahallesi Fatih Lisesi Yanı, KYK Müdürlüğü Bitişiği Hicazkar Sokak Doğu Konutlarında taziyeleri kabul ediyor.