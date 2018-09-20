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Erkan Kaş'a kulübe yolu gözüktü

Evkur Yeni Malatyaspor’da sezon başında Kayserispor’dan transfer edilen Erkan Kaş, ilk forma giydiği Beşiktaş maçında yaptığı hatalar ve performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor'da sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Erkan Kaş, ilk forma giydiği Beşiktaş maçında yaptığı hatalar ve performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.


Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Erol Bulut'un Erkan Kaş'ı kesip, yerine sakatlığı düzelen Rahman Buğra Çağıran'ı oynatmayı planladığı öğrenildi. Beşiktaş karşısında yenilen ikinci golde adamını kaçıran tecrübeli futbolcu, maç sonrası eleştirilerin hedefi oldu. Bulut'un Erkan'ı kötü performansı nedeniyle bu hafta kulübeye çekip, yerine sakatlığı düzelen Rahman Buğra'yı oynatmayı planladığı, bu düşüncesini de genç oyuncuyla paylaştığı öğrenildi.

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