Erkoç’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak, toplumların aydınlanmasında ve uygarlık yürüyüşünde gazetecilerin çok önemli bir işlevi olduğuna dikkat çekti.

TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, yayımladığı mesajında “Toplumların yolunu aydınlatan gazetecilerin dürüst ve vicdanlı kalemleridir. Basını özgür ve dürüst olan bir toplumun karakterinden ve geleceğinden asla endişe etmeyiniz” ifadesini kullandı. Gazeteciliğin onurlu ve çok anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslek olduğunu dile getiren Erkoç, “Bu işe gönül veren arkadaşlarımızın yaşadıkları zorlukları, gece gündüz verdikleri emeği toplum olarak takdir etmememiz olanaksız. Toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında en etkili araç olan basın-yayın kuruluşları, ancak ilkeli, tarafsız ve özgür kalemleri ile üstlendikleri misyonun hakkını verebilirler. Türkiye’nin geleceğe dair çok büyük hedefleri var. Bunlara ulaşmamız güçlü, saygın ve ilkeli bir basın olmadan mümkün olamaz. Onun için ekonomimizi büyüteceksek, burada gazeteci arkadaşlarımızın fiziki ve düşünsel olarak gösterdikleri, gösterecekleri gayretin yeri çok önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazetecilerimizin bu güzel gününü tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.