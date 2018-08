Önümüzdeki birkaç gün içinde inşallah Malatya’ya birkaç uçak daha indireceğiz. Yeni transferlerimiz olacak” dedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ve ekibi, Malatya spor medyasıyla bir araya geldi. Soru ve cevap şeklinde geçen basın toplantısında Erol Bulut, yeni sezon ve transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Transferde anlaştıkları oyuncuların birkaç gün içerisinde aralarına katılacağını belirten Erol Bulut, “Geçen sezon ligi istediğim yerin üzerinde bitirdik. Bu sezonda hedefimiz yine ilk 10’un içerisinde olmak ve geçen yılki pozisyonumuzdan daha üst seviyede ligi tamamlamak. Bu anlamda hazırlıklarımız ve transferlerimiz sürüyor. Dün havayoluyla Mitchell Donald’da Malatya’ya geldi. Önümüzdeki birkaç gün içinde inşallah Malatya’ya birkaç uçak daha indireceğiz. Yeni transferlerimiz olacak. Biraz geç kaldık ama sonuçta yönetim ve bizden kaynaklanan sorunlar değil. Anlaştığımız futbolcular son anda vazgeçebiliyor. Transfer komitemiz bu konuda gerçekten gayretli. Aramıza katılacak oyuncularla istediğimiz başlangıcı inşallah Göztepe karşısında yapacağız” şeklinde konuştu.

“Lige 24-25 oyuncuyla başlarız”

Sezona ideal on birle başlayabileceklerini kaydeden Erol Bulut, “Sakatlanan oyuncular yavaş yavaş aramıza dönmeye başladı. Ömer Şişmanoğlu, Ahmet Ildiz ve Rahman Buğra aramıza katıldı. Antrenman eksikliklerini çok çalışarak geri kazanacaklar. Önemli olan Göztepe karşısına hangi ilk on bir çıkarsa çıksın en iyisini yaparak puan ya da puanlar almaya çalışacağız. Hayatta her şey dört dörtlük maalesef gitmiyor. Bu sadece Malatyaspor’da değil bütün kulüplerde aynı sıkıntılar var. Zaten ekonomik anlamda kur farkından dolayı bütün kulüpler sıkıntı yaşıyor. Bu sene Türkiye’de yapılan transfer sayısı son 20 senenin en az transfer yapılan dönemidir. Doğal olarak bizde transferde geç kaldık. Bu demek değil biz işimizi yarı yolda bırakacağız. Elimizdeki mevcut futbolcularla en iyisini yapmaya çalışacağız Futbolcularım kampta iyi çalıştılar. Göztepe maçına kadar muhtemelen elimizde hazır 14 futbolcumuz olacak. Tabii genç oyuncularımızda bizimle birlikte olacaklar. Sonuçta sahaya 11 kişi çıkabileceğiz. İllaki yedeklerimizde olacak. Lige 24-25 oyuncuyla gireceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“İstediğim transferler yapıldı”

Her teknik direktörün kulübünü daha ileriye götürebilmek adına transfer isteyebileceğini belirten genç teknik adam, “Sonuçta bu yıl benim istediğim transferler yapıldı. En önemlisi antrenman sahalarımızın iyileştirilmesi yapıldı. İstediğim antrenmanların doğru şekilde gerçekleşmesi önemli. Kulüp içinde yapılmasını istediklerim vardı. Onlar yönetim tarafından gerçekleştirildi. Yavaş yavaş bazı şeyler imkanlar doğrultusunda tamamlanıyor. Futbolcularımda hazır hale geldikten sonra istediğimiz hedefe doğru yol alacağız. Genç futbolculara önem veren bir hocayım. Altyapıdan bazı oyuncularımızı sürekli A takım antrenmanlarına dahil ediyoruz. Altyapımız zaten o konuda iyi çalışmalar yapıyor. Bu yılda yapılan çalışmalarla aramıza yetenekli bazı isimleri kattılar. Eksik oyuncuların yokluğunda 6 altyapı oyuncusunu dün ki antrenmanda aramıza aldık. Onları hazır halde görmek beni mutlu etti. Tecrübeli ağabeylerinin arasında hiç sırıtmadılar. İnşallah bu şekilde devam ederek Yeni Malatyaspor’a büyük katkı sağlarlar. Onları zaman zaman aramıza katarak tecrübe kazanmalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Ne olursa olsun sezon sonuna kadar buradayım”

Her zaman görevinin başında olacağının sözünü veren Bulut, “Her zaman sözümün arkasında durdum. Sadece hocalık döneminde değil, futbolculuk dönemimde de öyleydim. Geçen yıl söylediğim şeyin aynısını yine konuşabilirim. Bu yıl da ne olursa olsun sezon sonuna kadar bu takımın başında olacağım. Gelecek yeni transferlerle birlikte lig başladıktan itibaren birkaç hafta içerisinde iyi bir ekip olduğumuzu herkes görecektir. Bu biraz zaman alacak. Daha hücum oynayan bir takım olacağımızın sözünü verebilirim” diye konuştu.