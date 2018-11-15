Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Devre arasında yapacağımız 2-3 transfer olacak. Bu isteğimizi başkanımız ve yönetimle de paylaştım. İstediğim birkaç transfer var. İnşallah bunları gerçekleştirdiğimizde ikinci yarı sorunsuz geçecektir" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden E.Yeni Malatyaspor, ligin 13. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Murat Akça takımdan ayrı çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, hafif tempolu koşunun ardından yakın pas çalıştı.

Antrenman öncesinde Teknik Direktör Erol Bulut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bulut, ligde geride kalan 12 hafta sonunda 21 puan topladıklarını belirterek, geride kalan 12 haftanın kendileri için güzel geçtiğini söyledi.

“12 haftanın sonunda şu an 21 puandayız"

Erol Bulut, ligde şu anda dördüncü sırada bulunduklarını kaydederek, "Hepimiz şu an mutluyuz. Tabi bu sürecin kamp dönemi var. Kamp dönemini Topuk Yaylası'nda yaptık ve çok eksik kadroyla sezona başladık. 12-13 futbolcuyla kamp dönemini bitirdik. Sakat oyuncularımız vardı, transferlerimiz zamanında gelmedi. Eksik olmamıza rağmen iyi başladık. İyi puanlar topladık. 12 haftanın sonucu şu an 21 puandayız" diye konuştu.

“22 tane zorlu maç var”

Ligde şu anda bulundukları konumun kimseyi farklı düşünceye sokmaması gerektiğine dikkat çeken Bulut, şunları söyledi:

"21 puanda dördüncü sıradayız. Herkes farklı düşüncelere giriyor. Bence kimse o düşüncelere girmesin çünkü önümüzde daha 22 tane zorlu maç var. Bunun evvelinde ligin ilk yarısında önümüzde 5 maç var. Ligin ikinci yarıları geçen sene ve daha önceki senelere bakıldığında daha çetin geçiyor. O yüzden dikkatli olmalıyız. Biz aynı ciddiyetle işimizi doğru dürüst yapmak istiyoruz. Ben her zaman futbolcularıma aktarıyorum; onlar da işini ciddiyetle yapıyor."

"Devre arasında yapacağımız 2-3 transfer olacak”

Bulut, devre arasında takıma takviye yapacaklarını kaydederek, "Devre arasında yapacağımız 2-3 transfer olacak. Bu isteğimizi başkanımız ve yönetimle de paylaştım. İstediğim birkaç transfer var. İnşallah bunları gerçekleştirdiğimizde ikinci yarı sorunsuz geçecektir" şeklinde konuştu.

“Maalesef milli maç araları olduğunda bütün maçları kaybetmiştik”

Bulut, bir gazetecinin 'Milli maç aralarına genellikle puan kayıplarıyla giriyordunuz ancak bu milli araya Trabzonspor galibiyetiyle girdiniz. O şanssızlığınızı kırdığınızı düşünüyor musunuz?' sorusuna, "Geçen sene göreve geldiğimde maalesef milli maç araları olduğunda bütün maçları kaybetmiştik. Geçen sezon Trabzonspor maçını 4-1, Antalyaspor maçını 3-1 kaybetmiştik. Bu sezon iyi başladık. Milli ara öncesi Demir Grup Sivasspor ile 4-4 berabere kaldık. Galip gelmemiz gerekiyordu. Bu sefer Trabzonspor karşısında aldığımız 5-0'lık galibiyetle milli araya iyi girdik" cevabını verdi.

"Önümüze bakmalıyız, o maçlar geçti”

Ligin 13. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Bulut, "Tabi önümüze bakmalıyız, o maçlar geçti. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa bu ligin en tempolu, atletik takımlarından birisi ve iyi bir gidişatları var. Biz hazırlıklarımızı 10 gün içerisinde yapıp, Kasımpaşa maçına iyi hazırlanmak istiyoruz. Çünkü oradan da en az 1 puan alma düşüncemiz var. Her zaman söylediğim gibi 1 puan, ondan sonra fazlasını alabiliyorsak onu almaya çalışacağız" dedi.

“İnşallah bir ilki yapıp, Kasımpaşa maçında bunu değiştirebiliriz"

Bulut, daha ligin ilk yarısı bitmediği için kafasında kalan alınacak 15 puan olduğunu belirterek, "İstanbul'da belki kazanamadık ama her maçta iyi performans sergiledik. Kazanabileceğimiz maçlar oynadık. Bu sezon deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybettik ama gerçekten takımımız çok iyi bir maç oynadı. Son dakikalarda kaybettiğimiz bir maçtı. İnşallah bir ilki yapıp, Kasımpaşa maçında bunu değiştirebiliriz" ifadelerini kullandı.