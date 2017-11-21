Erol Bulut: “Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, gol noktalarında eksiklerinin olduğunu belirterek, “Gerçekten futbolcularım çok emek sarf ediyor. Ama topu bir türlü kale çizgisinden içeri sokamıyoruz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde haftalık değerlendirme için basın mensuplarının karşısında çıkan Teknik Direktör Erol Bulut, oyun anlamında iyi olmalarına rağmen gol sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

“Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum”

Oynadıkları müsabakalarda ikili mücadele ve topa sahip olma bakımından rakiplerden üstün durumda olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Bulut, “Yeni Malatyaspor’a geldiğimiz günden buyana Konyaspor maçından Alanyaspor maçına kadar olan sürede oyunsal anlamda ve performansta bir yükselişimiz var. Oynadığımız son iki maçta oyunda üstünlüğümüzü kuruyoruz. Yeterince gol pozisyonuna girebiliyoruz. İkili mücadeleleri yüzde 50’nin üzerinde kazanıyoruz. Normalde yüzde 50’nin üzerinde ikili mücadele kazandığınızda maçı kaybetme şansınız sıfırdır. Topa daha fazla sahip olan bir Yeni Malatyaspor var ama maalesef bulduğumuz pozisyonları gole çeviremediğimiz zaman mağlup oluyorsunuz. İlk golü yediğinizde ikinci golü atmanız gerekiyor. Çok daha çaba sarf etmeniz lazım. Gerçekten futbolcularım çok emek sarf ediyor. Ama topu bir türlü kale çizgisinden içeri sokamıyoruz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Biz çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz. Önceki maçlara nasıl hazırlandıysak Beşiktaş maçına da aynı ciddiyetle hazırlanacağız. İnşallah bu maçta istediğimiz gol pozisyonlarını neticeye ulaştıracağız” dedi.

"Benim için isimler önemli değil"

Bulut, bazı futbolculara şans verilmediği yönündeki eleştirilere de cevap vererek, şunları söyledi:

“Azubuike haftalardır sakattı, 5 hafta boyunca bizimle birlikte olamadı. Arka adalesinde ciddi bir yırttık vardı. Alanya maçında ilk dakikadan oyuna sokarak tekrar adalesinden sakatlanmasını riske edemezdim. Sonuçta önümüzde daha çok maç var. Aytaç ufak bir ameliyat geçirmişti. Aramızdan sadece 3 hafta ayrı kaldı, fizik kondisyon açısından iyi durumdaydı, onun için ilk 11’de kadroya dahil ettim. Dening’in maçta oynamaması tamamen antrenmandaki performansıyla ilgili. Ben geldiğimden beri söylüyorum benim için isimler önemli değil, önemli olan antrenmanda futbolcunun yüzde 100 hazır olmasıdır. Tek maçta oynadığı 10-20 dakikalık performans hiç önemli değil, ilk önce antrenmanda işimizi doğru yapacağız. Sonra maçta hak ettiğimiz o formayı aldığımızda en iyi şekilde performansımızı göstereceğiz. Dia antrenmanlarda iyi çalışıyor ama maalesef o antrenmanlardaki iyi performansını maçlarda son dakikaya kadar yansıtamadı. Bütün futbolcularım artık antrenmanlarda daha istekli çalışacaklar ve formayı hak edecekler.”

“3 günde 1 maç oynayabilecek kapasitedeler”

Erol Bulut, son olarak cumartesi günü oynayacakları Beşiktaş maçını değerlendirerek, “Beşiktaş’ın kalitesi tartışılmaz. Üst düzey bir takım kaliteli futbolculara sahipler. Şampiyonlar Lig’inde oynadığı maçlar ortada. Geniş kadro derinliğine sahipler. 3 günde 1 maç oynayabilecek kapasitedeler. Bizim karşımıza farklı ilk 11 ile çıkabilirler. Önemli olan bizim sahada onlara karşı neler yapabileceğimizdir. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Sağlam oynayıp evimizde kazanmak istiyoruz” diye konuştu.