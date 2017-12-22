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22 Aralık 2017 14:23

Erol Bulut, Vali Kaban’ı maçlara davet etti

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Sportif Direktör Ali Ravcı ve Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın, Malatya Valisi Ali Kaban’ı ziyaret ederek, adının yazılı olduğu sarı-kırmızılı forma hediye etti.

Erol Bulut, Vali Kaban’ı maçlara davet etti

22 Aralık 2017 14:23


Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette, takımın geçen hafta aldığı galibiyetten dolayı mutluluğunu dile getiren Vali Kaban, fırsat buldukça maçları izlemeye gayret etiğini ifade etti. Teknik Direktör Erol Bulut ise desteklerinden dolayı teşekkür ettiği Vali Kaban’ı maçlara davet etti. Bulut, "Manevi destek çok önemli, biz o gücü ve desteği sizden alıyoruz ve almaya devam etmek istiyoruz. İçeride oynayacağım tüm maçlarda sizi de aramızda görmek bizi mutlu eder” dedi.


Teknik Direktör Erol Bulut, Sportif Direktör Ali Ravcı ve Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın daha sonra Vali Kaban’a isminin yazılı olduğu 44 numaralı E.Yeni Malatyaspor forması hediye etti.




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