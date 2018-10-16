Erol Bulut'tan 2 değişiklik

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızı takımın teknik direktörü Erol Bulut da zorlu Ankara deplasmanında sakatlıkları geçen Ertaç ve Erkan'ı ilk 11'de oynatmayı planlıyor.

Milli aradan dolayı Antalya'da kamp yapan E.Y. Malatyaspor'da sakatlıkları düzelen Erkan Kaş ve Ertaç Özbir, çalışmalara başladı. İki futbolcunun da Ankaragücü maçında görev verilmesi halinde oynayabileceği belirtildi. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fabian Farnolle ve Khalid Boutaib'in ise yarından itibaren Antalya kampına katılacakları bildirildi.

Sağ kanat oyuncusu Sincere Seth dışında eksik oyuncunun bulunmadığı Malatya ekibinde, Ankaragücü maçıyla ilgili bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Zorlu maça taktik antrenmanla hazırlanan sarı-kırmızılılarda futbolcuların hırsı teknik heyetin yüzünün güldürürken, Erol Bulut'un son oynanan Sivas maçındaki ilk on birden iki değişikliğe gitmeyi planladığı öğrenildi. Bulut'un sakatlıkları düzelen Ertaç ve Erkan'a zorlu Ankara deplasmanında ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

E.Y. Malatyaspor'un Antalya'daki hazırlıklarını cumartesi günü tamamlayarak, aynı gün Ankara'ya hareket edeceği belirtildi.