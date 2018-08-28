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28 Ağustos 2018 12:03

Erol Bulut’tan altyapıya yakın takip

Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut altyapıyı yakından takip ediyor.

Erol Bulut’tan altyapıya yakın takip

28 Ağustos 2018 12:03

Gerek kamp dönemlerinde gerekse müsabaka hazırlıkları esnasında A takımla birlikte birçok genci antrenmana çıkararak şans veren Erol Bulut, özellikle U21 ve U19 kategorisi maçlarını sık sık izliyor.


Bulut’un sene başında yönetime sunduğu yol haritasında önemli bir yer tutan altyapının bu sene farklı bir yapı ve sistemle yola devam edeceği, bu doğrultuda yoğun bir çalışma içerisine girildiği öğrenildi. Bulut’un özellikle sporcuların yeme, içme, barınma ve eğitimleri gibi konularda kendi belirlediği sistemle hareket edilmesi için altyapı antrenörlerine kesin talimatlar verdiği bildirildi.


Hayata geçirilen sistem sayesinde sporcuların sadece saha içerisinde değil, sosyal hayatta da gözetim altında tutulmaları ve profesyonelliğe küçük yaştan itibaren adapte olmalarının hedeflendiği belirtildi.


Bulut’un ayrıca altyapıya yeni bir antrenman sahası yapımı için de yönetim kuruluna rapor sunduğu ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı takımın altyapısı hali hazırda A takımın yeni sosyal binasına taşınmasıyla boşalan Nurettin Soykan Tesisleri’ni kullanıyor.




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