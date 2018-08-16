Erol Bulut’tan eski başkan Mumcu’ya forma sürprizi

Teknik Direktör Erol Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü önceki kulüp başkanı Ertan Mumcu’yu MASKİ Genel Müdürlüğü’nde ziyaret ederek, cumartesi günü oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasına davet etti. Ziyarete Erol Bulut’un yardımcıları ve Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı da katıldı.

“Yeni Malatyaspor her zaman ortak değerimiz olmuştur”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mumcu, “Bu nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Tabi Yeni Malatyaspor Kulübü bizim her zaman ortak değerimiz olmuştur. Biz de şehrimizin bu önemli paydaşında görev yapma şerefini yaşadık. Tabi özellikle Süper Lig süreciyle birlikte takıma olan ilgi ve alaka daha iyi durumlara geldi. Geçen sezona bakıldığın ilk senesinde Yeni Malatyaspor’umuz Erol Hocamız ile birlikte ilk 10 takım içerisinde yer almayı başardı. Bu sezona da zorlu İzmir deplasmanından alınan 3-1’lik galibiyetle başladık. Umarım bu haftaki zorlu Fenerbahçe müsabakasıyla bu başarı devam eder. Bu vesileyle kulüp yönetimine, teknik heyete ve diğer kulüp çalışanlarına başarılar diliyorum” dedi.

Teknik Direktör Erol Bulut da Mumcu’ya kulübe sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, Fenerbahçe karşılaşmasına davet etti.

Ziyaretin sonunda Erol Bulut, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu’ya isminin yazılı olduğu Evkur Yeni Malatyaspor forması hediye etti.