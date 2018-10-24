Erol Bulut'tan futbolculara ‘kendinize gelin' uyarısı

haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Ligin 10. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan E.Y. Malatyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Mitchell Donald ile Arturo Rafael Mina Meza katılmadı.

Hafif sakatlığı bulunan Rahman Buğra Çağıran takımdan ayrı çalışırken, Guilherme ve Erkan Kaş ise takımla birlikte antrenmana katıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, tam saha hafif ve tempolu koşu yaptı. İdman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Teknik Direktör Erol Bulut antrenman öncesi futbolcularıyla toplantı yaparak son haftalardaki kötü gidişatla ilgili uyarılarda bulundu. Ankaragücü maçındaki oyunun kendilerine yakışmadığını ifade eden Bulut, “Kendinize bir çeki düzen vermeniz gerekiyor. Bazı sıkıntılarınız varsa da bunu takıma yansıtmadan halletmelisiniz. Biz her şeye rağmen bu ligde çok daha iyi yerlere gelebiliriz. Lütfen kendinize gelin. Sizden tek istediğim özgüveninizi yüksek tutun” sözleriyle futbolcularını uyardı.