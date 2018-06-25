Erol Bulut’tan kamp açıklaması

Kamp süresince sıkı bir çalışma içinde olacaklarını belirten Teknik Direktör Erol Bulut, hedeflerinin ise geçtiğimiz sezon gösterdikleri performansın üzerine koyarak devam etmek olduğunu söyledi.

Kamp çalışmalarının startını verdiklerini belirten Teknik Direktör Erol Bulut, yeni sezonun tüm futbol ailesine hayırlı olmasını söyledi. 29 Haziran Cuma gününe kadar Malatya’da çalışacaklarını belirtilen Bulut, “Hayırlısıyla Malatya’da toplandık ve ilk çalışmamızı gerçekleştirdik. Ben bazı programları yapmak için takımdan 2 gün önceden Malatya’ya gelmiştim. Yeni transferimiz Danijel de aramızda. Tabii geçen sezon kadromuzda bulunan bazı arkadaşlar bizimle birlikte olamayacaklar. Bununla birlikte aramızda yeni katılacak isimler de olacak. Malatya’daki ilk etabımız daha çok sağlık testleri şeklinde geçecek. 29 Haziran Cuma gününe kadar burada çalıştıktan sonra 1 günlük izne ayrılacağız. Daha sonra Bolu Termal Tesisleri’nde yeniden toplanarak kamp çalışmalarımıza başlayacağız. Tabii bu sezon hedefimiz geçen sezonki performansımızın üzerine koyarak daha iyi bir takım olabilmek. Ben bir kez daha hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” diye konuştu.