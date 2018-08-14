Erol Bulut’tan yaralanan taraftara geçmiş olsun ziyareti

Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında Yeni Malatyaspor’un deplasmanda oynadığı Göztepe karşılaşmasını izlemek için İzmir’e giden Malatyasporlu taraftarlar, dönüş yolunda kaza geçirmişti. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da kazada yaralanan Batın Çetin’i tedavi gördüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarete Malatyasporlu taraftarlar da katılırken, Erol Bulut burada yaptığı açıklamada yaşanan kazanın ucuz atlatıldığını söyledi.

Bulut, daha sonra Batın Çetin ve ziyarete katılan taraftarlarla fotoğraf çektirerek hastaneden ayrıldı.