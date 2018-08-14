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14 Ağustos 2018 15:05

Erol Bulut’tan yaralanan taraftara geçmiş olsun ziyareti

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, İzmir deplasmanı dönüşü yaşanan kaza sonucu yaralanan Batın Çetin’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Erol Bulut’tan yaralanan taraftara geçmiş olsun ziyareti

14 Ağustos 2018 15:05


Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında Yeni Malatyaspor’un deplasmanda oynadığı Göztepe karşılaşmasını izlemek için İzmir’e giden Malatyasporlu taraftarlar, dönüş yolunda kaza geçirmişti. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da kazada yaralanan Batın Çetin’i tedavi gördüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.


Ziyarete Malatyasporlu taraftarlar da katılırken, Erol Bulut burada yaptığı açıklamada yaşanan kazanın ucuz atlatıldığını söyledi.


Bulut, daha sonra Batın Çetin ve ziyarete katılan taraftarlarla fotoğraf çektirerek hastaneden ayrıldı.




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